 Medel duvar oldu – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Medel duvar oldu

    Medel duvar oldu
    Beşiktaş'ın Şilili ön liberosu Gary Medel, dün Osmanlı karşısında takımın dinamosu oldu. Bu sezon ligde 5. kez ilk 11'de çıkan Medel, Osmanlı hücumlarında adeta duvar oldu. Başkent ekibinin ataklarını zamanında keserek, takımın hücum anlamında rahatlamasını sağlayan tecrübeli yıldız, maç sonunda büyük bir alkış aldı. Ligde 8 maçta yüzde 94 pas ortalaması yakaladı.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 06:40
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