Medel duvar oldu
Beşiktaş'ın Şilili ön liberosu Gary Medel, dün Osmanlı karşısında takımın dinamosu oldu. Bu sezon ligde 5. kez ilk 11'de çıkan Medel, Osmanlı hücumlarında adeta duvar oldu. Başkent ekibinin ataklarını zamanında keserek, takımın hücum anlamında rahatlamasını sağlayan tecrübeli yıldız, maç sonunda büyük bir alkış aldı. Ligde 8 maçta yüzde 94 pas ortalaması yakaladı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 06:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Medel duvar oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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