Matador Negredo
spanyol yıldız, Vodafone Park’taki şovunu sürdürüp, 7’inci golünü attı
Beşiktaş'ta bir kaç hafta öncesine kadar performansıyla tartışılan isimlerden olan Alvaro Negredo, bir açıldı pir açıldı! İlk resmi golünü 28 Ekim'deki Alanya maçında atan İspanyol 'Matador'u, kupadaki 9-0'lık Manisa maçında 4 golle şov yapmıştı. İki hafta önce Galatasaray'a da 1 gol atan Negredo, dün Osmanlıspor mücadelesinin 75'inci dakikasında da ağları sarstı. Resmi maçlardaki gol sayısını 7'ye yükselten yıldız futbolcu, bunların 6'sını Vodafone Park'ta kaydetti. Ayrıca Negredo, ligde ilk kez 90 dakika görev yaptı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Matador Negredo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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