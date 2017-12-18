Matador Negredo

spanyol yıldız, Vodafone Park’taki şovunu sürdürüp, 7’inci golünü attı

Beşiktaş'ta bir kaç hafta öncesine kadar performansıyla tartışılan isimlerden olan Alvaro Negredo, bir açıldı pir açıldı! İlk resmi golünü 28 Ekim'deki Alanya maçında atan İspanyol 'Matador'u, kupadaki 9-0'lık Manisa maçında 4 golle şov yapmıştı. İki hafta önce Galatasaray'a da 1 gol atan Negredo, dün Osmanlıspor mücadelesinin 75'inci dakikasında da ağları sarstı. Resmi maçlardaki gol sayısını 7'ye yükselten yıldız futbolcu, bunların 6'sını Vodafone Park'ta kaydetti. Ayrıca Negredo, ligde ilk kez 90 dakika görev yaptı.