Gökhan gönülleri fethetti
Gökhan Gönül, Osmanlıspor maçında sergilediği hareketle alkış aldı. Milli sağ bek, hakem Halil Umut Meler'in verdiği kararı değiştirdi. Gönül, 45. dakikada yaşanan pozisyonda korner kararı veren hakem Halil Umut Meler'in yanına giderek topun kendisinden çıktığını söyledi. Hakem Meler de bunun üzerine kararı aut olarak değiştirdi. Gökhan'ın bu hareketi tribünlerden yoğun alkış aldı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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