 Gökhan gönülleri fethetti – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Gökhan gönülleri fethetti

    Gökhan gönülleri fethetti
    Gökhan Gönül, Osmanlıspor maçında sergilediği hareketle alkış aldı. Milli sağ bek, hakem Halil Umut Meler'in verdiği kararı değiştirdi. Gönül, 45. dakikada yaşanan pozisyonda korner kararı veren hakem Halil Umut Meler'in yanına giderek topun kendisinden çıktığını söyledi. Hakem Meler de bunun üzerine kararı aut olarak değiştirdi. Gökhan'ın bu hareketi tribünlerden yoğun alkış aldı.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:36
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