En iyisi Beşiktaş

Osmanlıspor karşısında dün akşam 1 gol yiyen Beşiktaş, bu alanda da rekora koşuyor. Geride kalan 16 hafta sonunda ağları 14 kez havalanan siyah-beyazlılar, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Kartal, taraftarı önünde oynadığı 8 maçta ise 5 kez rakiplerine geçit verdi. Bu arada siyah-beyazlılar, bu sezon 6 maçta kalesini gole kapatırken, bu alanda da zirveye çıktı.