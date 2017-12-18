En iyisi Beşiktaş
Osmanlıspor karşısında dün akşam 1 gol yiyen Beşiktaş, bu alanda da rekora koşuyor. Geride kalan 16 hafta sonunda ağları 14 kez havalanan siyah-beyazlılar, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Kartal, taraftarı önünde oynadığı 8 maçta ise 5 kez rakiplerine geçit verdi. Bu arada siyah-beyazlılar, bu sezon 6 maçta kalesini gole kapatırken, bu alanda da zirveye çıktı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
En iyisi Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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