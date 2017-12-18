 En iyisi Beşiktaş – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    En iyisi Beşiktaş

    En iyisi Beşiktaş
    Osmanlıspor karşısında dün akşam 1 gol yiyen Beşiktaş, bu alanda da rekora koşuyor. Geride kalan 16 hafta sonunda ağları 14 kez havalanan siyah-beyazlılar, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Kartal, taraftarı önünde oynadığı 8 maçta ise 5 kez rakiplerine geçit verdi. Bu arada siyah-beyazlılar, bu sezon 6 maçta kalesini gole kapatırken, bu alanda da zirveye çıktı.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:48
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