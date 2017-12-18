 Caner Erkin asistle döndü – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Caner Erkin asistle döndü

    Caner Erkin asistle döndü
    Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada hakeme gösterdiği aşırı tepki nedeniyle TFF'nin 6 maç ceza verdiği Caner Erkin'in özlemi bitti. Dün 21 kişilik kadroda yer alan tecrübeli sol bek, 80'inci dakikada oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu, oyunda kaldığı 10 dakikalık süre içinde bir sarı kart gördü ama skora katkısını da yaptı. Caner, Cenk Tosun'un golünde pası veren isim oldu
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:45
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