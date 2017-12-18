Caner Erkin asistle döndü
Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada hakeme gösterdiği aşırı tepki nedeniyle TFF'nin 6 maç ceza verdiği Caner Erkin'in özlemi bitti. Dün 21 kişilik kadroda yer alan tecrübeli sol bek, 80'inci dakikada oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu, oyunda kaldığı 10 dakikalık süre içinde bir sarı kart gördü ama skora katkısını da yaptı. Caner, Cenk Tosun'un golünde pası veren isim oldu
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 08:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Caner Erkin asistle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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