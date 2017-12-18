Beşiktaş'tan açıklama: Gomez, Demba Ba...

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Osmanlıspor karşılaşmasının ardından geçmiş maçlarda yaşanan beraberliklere dikkat çekerek, "Beraberliklerin kırıldığı bir maç olsun" ifadelerini kullandı.

Takım halinde Osmanlıspor karşısında çok etkili oynadıklarını belirten Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaşlı futbolcuların performanslarının çok yüksek olduğunu izlediğimiz bir maç oldu. Babel iyi futbolcu bugün onu sahaya yansıttı. Gol attığında da, atmadığında da performansı yüksek. Beşiktaş takımının da hocasının da arkadaşlarının da katkısının olduğunu düşünüyorum. Sadece bireysel başarı değil. Takımdaki diğer arkadaşlarının da Babel'i motive ettiğini ve oynattığını görüyoruz" dedi.



Taraftarların maç seçmediğini söyleyen Çebi, Cenk Tosun'la ilgili olarak da, "Teklifler geliyor ama şu an için Cenk'in gitmesini düşünmüyoruz. Bizim ihtiyacımız var. İleride fikir değişebilir. Transfer döneminde biri gelir, biri gider. Gideceği zaman gelecek olan kişi açığını kapatır mı kapatmaz mı bunun değerlendirmesi yapılır. Cenk'le yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.



"Demba Ba alternatif olabilir"

Beşiktaş'ın eski golcülerinden Demba Ba'nın transfer döneminde takıma dönebileceğinin sinyallerini veren Ahmet Nur Çebi, "Mario Gomez'in transfer edileceğini zannetmiyorum. Demba Ba bir alternatiftir, olabilir. Burada bulunmayı çok arzu eden bir futbolcu. Burayı özlüyor, biz de onu özlüyoruz. Bu transfer devre arasında gidecek ya da gelecek oyunculara bağlı. Kimse gitmeyecekse bu takım mükemmel. Biri giderse yerine birini düşünmek zorunda kalacağız. Demba Ba da olabilir, niye olmasın. İyi bir futbolcu, başarılı futbolcu. Sakatlıklar bir türlü yakasını bırakmadı. Ancak yazılan isimlerden bugün için hiçbiri söz konusu değil. Giden futbolcu olmazsa, gelen futbolcu da olmayacak" açıklamasını yaptı.