Babel'den gol şov

Osmanlı karşısında 52 dakikada futbol resitali sunan 30 yaşındaki sol açık, Başkent ekibini tek başına yıktı. Resitaline kafa golüyle başlayan Babel, göğsüyle 2., ayağıyla da 3. golünü atarak kariyerinde ilkleri yaşadı

Beşiktaş'ın bu sezon önemli hücum opsiyonlarından biri durumuna gelen Ryan Babel, Osmanlıspor karşısında futbol kariyerinin en önemli anlarından birini yaşadı. Başkent ekibi önünde 52 dakikada 3 gole imza atan Hollandalı sol açık, kulüp kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Gol perdesini kafa vuruşuyla açan Babel, devre bitmeden Quaresma'nın müthiş asistinde göğsüyle 2. golü ağlara gönderdi. Durmak bilmeyen tecrübeli yıldız, ikinci yarıda da futbol kariyerinde bir rekora imza attı.



KARCE'NİN ELİNİ YAKTI!

Tosic'in pasında sağdan hareketlenen Babel, yanındaki savunma oyuncusuna rağmen çaprazdan içeri girdi. Girer girmez ayağından, Karcemarskas'ın da tutmak isteyip adeta ellerini yakan bir füze çıkaran Beşiktaş'ın yıldızı, futbol kariyerinde ilk kez hat-trick mutluluğunu yaşadı. Süper Lig'de Kasımpaşa'da oynadığı dönemle birlikte 26. golünü atan Babel, Beşiktaş formasıyla ise bu sezon 21. karşılaşmasında 9. defa golle buluştu. Ligdeki gol sayısını 7'ye yükselten Hollandalı, 8 golü bulunan Cenk Tosun'dan sonra takımın en golcü ismi oldu.



'Makinenin dişlileri çalışıyor'

Beşiktaş'ta Osmanlı maçının kahramanı Ryan Babel, attığı 3 golü ve performansını değerlendirdi. Hollandalı yıldız, "Vodafone Park'ta 100. golü atmak harika bir duygu. Daha önemlisi 3 puanı almaktı. Buna çok ihtiyacımız vardı. Makinenin dişlileri dönmeye başladı. Gelecek hafta da umarım güzel bir sonuç alırız. Gerçektenharika bir takımdayım. Tüm arkadaşlarım bana ellerinden gelen kolaylığı sağlıyor. Ben de böylelikle yapmak istediklerimi daha rahat yapıyorum" ifadelerini kullandı.