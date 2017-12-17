Cenk&Negredo harekatı
Şenol Güneş, son dönemde yaşanan gol sıkıntısına çare bulmak için Cenk Tosun-Negredo ikilisini çift forvet oynatmayı planlıyor
Beşiktaş Güneş'li ilk sezonunda 15 maçta 34 gol atmıştı. Geçen sezon 15 maçta 27 kez fileleri havalandıran siyah beyazlı takım, bu sezon ise 15 maçta 23 golde kaldı. 2015-16 sezonunda Gomez, geçen sezon Aboubakar'ın Cenk'le birlikte attığı gol sayısına bu sezon Negredo ulaşamadı. Tecrübeli teknik adamın İspanyol futbolcuya kalan haftalarda daha fazla şans tanıması bekleniyor
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:04
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
Yorum
taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
Cenk&Negredo harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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