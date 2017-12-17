Babel, kariyerinin ilk hat-trickini yaptı

Osmanlıspor karşısında Beşiktaş’ın en dikkat çekici ismi olan Ryan Babel, attığı 3 golle galibiyeti getiren isim olurken, kariyerinin ise ilk hat-trickini yaptı.

Osmanlıspor karşısında sergilediği futbolla galibiyette başrol oynayan Ryan Babel, attığı 3 golle de kariyerinin ilk hat-trickini yaptı. 32, 43 ve 52. dakikalarda sahneye çıkarak Osmanlıspor filelerini havalandıran Hollandalı oyuncu, ilk attığı golle de Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki 100. golünü kaydetmiş oldu. Bu sezon Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Porto ve Leipzig ağlarını havalandıran Babel, ligde ise Kasımpaşa, Karabükspor, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarında gol sevinci yaşamıştı. Babel, Osmanlıspor'a attığı 3 golle, bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti.

