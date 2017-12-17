Babel, kariyerinin ilk hat-trickini yaptı
Osmanlıspor karşısında Beşiktaş’ın en dikkat çekici ismi olan Ryan Babel, attığı 3 golle galibiyeti getiren isim olurken, kariyerinin ise ilk hat-trickini yaptı.
Osmanlıspor karşısında sergilediği futbolla galibiyette başrol oynayan Ryan Babel, attığı 3 golle de kariyerinin ilk hat-trickini yaptı. 32, 43 ve 52. dakikalarda sahneye çıkarak Osmanlıspor filelerini havalandıran Hollandalı oyuncu, ilk attığı golle de Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki 100. golünü kaydetmiş oldu. Bu sezon Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Porto ve Leipzig ağlarını havalandıran Babel, ligde ise Kasımpaşa, Karabükspor, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarında gol sevinci yaşamıştı. Babel, Osmanlıspor'a attığı 3 golle, bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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