Talisca suskun kaldı

Anderson Talisca bu sezon performansı en çok eleştirilen isimlerden biri... Geçen sezon yaşanan şampiyonlukta önemli rol oynayan Brezilyalı yıldız bu yıl aynı etkinlikte değil. Rakipler güçlü ayağı olan solunu iyi kapatıyor. Talisca toplamda 54 şut atarken 22'si kaleyi buldu. Attığı 3 golün 2'si ise kafayla geldi.