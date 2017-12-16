Rakipler Q7'yi ezberlediler

Beşiktaş'ın muhteşem hücum hattıyla gol rekorları kırması bekleniyor ancak OPTA verileri tam tersini söylüyor. Ligde geride kalan 15 haftada siyah-beyazlılar 395 orta yaptı, bunların 106'sı isabetli oldu. Beşiktaş en isabetli ve en isabetsiz orta yapan 1. takım. Ricardo Quaresma 48'le en fazla isabetli ortayı yapan isim olsa da bunların sadece 1'i asiste dönüştü. Şampiyonlar Ligi'nde 3 asist yapan Portekizli yıldızın, Süper Lig'de gerilemesi rakiplerin onu çözdüğü şeklinde yorumlanıyor