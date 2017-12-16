Ligde inişli çıkışlı grafik çizen Beşiktaş ilk yarının son 2 maçında kayıp istemiyor. Teknik direktör Şenol Güneş öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı "Gereksiz puan kayıpları yaşadık. Kredimizi tükettik. Kalan 2 haftada hata yapmamalıyız. 2. yarıda da geçtiğimiz iki sezondaki gibi ciddi ve becerikli olmalıyız" ifadelerini kullandı.