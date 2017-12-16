 ‘Kredimizi tükettik’ – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    ‘Kredimizi tükettik’

    ‘Kredimizi tükettik’
    Ligde inişli çıkışlı grafik çizen Beşiktaş ilk yarının son 2 maçında kayıp istemiyor. Teknik direktör Şenol Güneş öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı "Gereksiz puan kayıpları yaşadık. Kredimizi tükettik. Kalan 2 haftada hata yapmamalıyız. 2. yarıda da geçtiğimiz iki sezondaki gibi ciddi ve becerikli olmalıyız" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:25
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