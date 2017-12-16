İşte Vida için Beşiktaş'a gelen teklif

Beşiktaş'ta transferde yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumucusu ve FOTOMAÇ Yazarı Turgay Demir, Artı Futbol programında değerlendirdi. Demir, siyah-beyazlıların Vida'yı daha oynatmadan Premier Lig'e satabileceğini belirtirken, Talisca'nın da Ocak'ta takımdan ayrılabileceğini söyledi. İşte Demir'in sözleri...



"VİDA'DAN 5 MİLYON EURO GELEBİLİR"

Vida'da öyle bir iş yaptılar ki, Vida'nın menajeriyle protokol yapıldı. Siyah-beyazlılar Vida'yı aldı Dinamo Kiev'den. Menajeri, daha Vida Beşiktaş forması giymeden 15 milyon euroluk tekif getirdi. Beşiktaş Vida'da elini sürmeden cebine 5 milyon euro koyabilir. İmza parası verilmiş deniyor. Bu rakam içinden düşecek. Giderse 5 milyon euro cebine koyacak.Fikret Orman'ın Vida'da iş bitmedi açıklaması bu yüzden.

"AVRUPA'DAN TEKLİF YOK! TEK ADRES ÇİN"

Talisca için, Benfica 25 milyon euro'ya Çin'e satıyoruz diye haber yolladı. Beşiktaş, sezon sonuna kadar oyuncu benim diyor. Çin'de yeni sezon başlayacağı için oldukça ısrarcı. Beşiktaş, eğer ocakta transfer olursa 2 yıllık kiralama bedeli olan 4 milyon euro'yu geri alırım diyor. Yani siyah-beyazlılar hiç sahibi olmadan bu 2 futbolcudan 9 milyon euro kazanmış olacak. Talisca geçen sezon Çin'den gelen teklifi reddetti. Ama bu sene Avrupa'dan teklif yok Talisca'ya. Benfica'ya da gitmek istemiyor. Şu şartlarda Beşiktaş bonservisini alamıyor. O yüzden Talisca'nın devre arasında Beşiktaş'tan ayrılacağını düşünüyorum. ?Talisca şu anda tam yüzde 50 yüzde 50 kalması gitmesi. Vida Premier Lig'e daha yakın.

CENK TOSUN'DA FİKİR AYRILIĞI!

Devre arasında Beşktaş'ta Cenk Tosun tartışması yaşanacak. Yönetimin içinde 2 görüş var. Bir görüş diyor ki başkan Orman gibi, "Bu oyuncu gittikçe üzerine koyuyor. 20 milyon euro'ya verelim" diyor. Bir grup da, "Cenk'in gelişme süreci çok ağır ilerliyor.Geleceği noktaya geldi. Bundan sonra daha bir aşama yapması lazım Rakamı çok önemsemeyelim, çocuğun da önünü açalım. 10 milyon euro bir rakam olursa biz bu oyuncuyu verelim" diyor. Bu dediğim rakamları toplayınca 20 milyon euro gibi bir ekstra bir bütçe çıkıyor. Şenol Güneş daha iyisini almadan kimseyi bırakmaz. Cenk'in kafası karışabilir. Dedikodular ikinci yarıda Cenk'i düşürebilir.



