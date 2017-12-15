 Yeni '10 numara' Mata! – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Yeni '10 numara' Mata!

    Yeni '10 numara' Mata!

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile zorlu iki maça çıkacak olan , devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar bu amaç doğrultusunda transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

    Domagoj Vida'nın yanı sıra bir de sağ bek transferi yapmak isteyen siyah-beyazlılar Talisca'nın takımdan ayrılma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.

    Talisca'nın başka bir kulübe transferi gündemdeki yerini korurken, sezon sonunda bonservisinin alınması da bir hayli zor görünüyor. , B planını yaptı ve yeni 10 numara için ilk teklifi 'ya götürdü.

    TRT Spor'un haberine göre; Manchester United'la sözleşmesi haziran ayında sona erecek yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlıların yaklaşık 1 aydır bu transfer için mesai harcadığı öğrenildi.

    İngiliz ekibinin sözleşme uzatmayı düşünmediği Juan Mata bu sezon 17 maçta 1 gol atıp, 3 asist yaptı.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:34
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