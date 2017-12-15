Yeni '10 numara' Mata!
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile zorlu iki maça çıkacak olan Beşiktaş, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar bu amaç doğrultusunda transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.
Domagoj Vida'nın yanı sıra bir de sağ bek transferi yapmak isteyen siyah-beyazlılar Talisca'nın takımdan ayrılma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.
Talisca'nın başka bir kulübe transferi gündemdeki yerini korurken, sezon sonunda bonservisinin alınması da bir hayli zor görünüyor. Beşiktaş, B planını yaptı ve yeni 10 numara için ilk teklifi Juan Mata'ya götürdü.
TRT Spor'un haberine göre; Manchester United'la sözleşmesi haziran ayında sona erecek yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlıların yaklaşık 1 aydır bu transfer için mesai harcadığı öğrenildi.
İngiliz ekibinin sözleşme uzatmayı düşünmediği Juan Mata bu sezon 17 maçta 1 gol atıp, 3 asist yaptı.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:34
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Büyük şok! İşte Fener'in son saniye hatası! / İZLEYİN
Toplam 8
Yorum
klaus sloukas, çok iyi oyuncu, fakat bu maçta son dk.da yaptığı, yunan tk.ları ile yapılan maçlarda yaptığına hata mı diyeceğiz ne tesadüf .......
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 14
Yorum
KFY FENERBAHÇEMİZİN İYİ GİDİŞİNİ DURDURMAK İÇİN YAPILAN HABERLER BUNLAR. BU SENE ŞAMPİYONLUĞUMUZ ENGELLENEMEZ.
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 14
Yorum
JACKAL3550 Bu Tezgahın Faturasını Kım Odeyecek ,.Fenerbahce Klubunun En AZ 300 Mılyon Euro Kaybı Var,.Onemlı Olan Klup Kaybının Gıderılmesı ,.
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