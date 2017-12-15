Yeni '10 numara' Mata!

Domagoj Vida'nın yanı sıra bir de sağ bek transferi yapmak isteyen siyah-beyazlılar Talisca'nın takımdan ayrılma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.

Talisca'nın başka bir kulübe transferi gündemdeki yerini korurken, sezon sonunda bonservisinin alınması da bir hayli zor görünüyor. Beşiktaş, B planını yaptı ve yeni 10 numara için ilk teklifi Juan Mata'ya götürdü.

TRT Spor'un haberine göre; Manchester United'la sözleşmesi haziran ayında sona erecek yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlıların yaklaşık 1 aydır bu transfer için mesai harcadığı öğrenildi.

İngiliz ekibinin sözleşme uzatmayı düşünmediği Juan Mata bu sezon 17 maçta 1 gol atıp, 3 asist yaptı.