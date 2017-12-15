Mario Gomez sürprizi!
Beşiktaş'ta yeniden Mario Gomez gündeme geldi.
Siyah beyazlıların İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüplerinin gözdesi olan Cenk Tosun'u satması halinde Mario Gomez'e teklif yapacağı ortaya çıktı.
Şimdiden girişimlere başlayan siyah-beyazlı yönetimin, Wolfsburg takımında forma giyen Gomez'den olumlu yanıt aldığı belirtildi. Alman liginde beklediğini bulamayan Gomez'in, Şampiyonlar Ligi'nde de forma giyebilecek olmasını cazip bulduğu ve Cenk'in gitmesi halinde yarım sezonluk da olsa kiralık gelebileceği belirtildi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:51
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Trabzonspor'dan ilk açıklama!
Toplam 17
Yorum
TOR Ey İlgililer! İyi okudunuz mu yazılanları! Adalet er yada geç herkese gereklidir!
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Vidal'den Beşiktaş yorumu: Keşke...
Toplam 9
Yorum
BJK EVET BJK:3 GS:O RÜTBENİZİ BİLİN.İSTATİSTİLKLERİDE YAZARDIM DA SIĞMIYOR MAALESEF. HİÇ BİR DERBİDE BU KADAR EZİLEN BİR TAKIM OLMAMIŞTI.
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Gomis müjdesi
Toplam 15
Yorum
delidumrul hakeme ragmen icinizden gectik utanmadan daha sampiyonluktan bahsediyorsunuz basaksehir de 5 cekti ikinci yari ne yapacaksiniz bakalim
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