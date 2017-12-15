 Mario Gomez sürprizi! – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    sürprizi!

    <a href="/index/mario_gomez?id=3281c7e2-266b-421a-a39b-ee063c32c760" class="" rel="tag">Mario Gomez</a> sürprizi!

    'ta yeniden gündeme geldi.

    Siyah beyazlıların İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüplerinin gözdesi olan Cenk Tosun'u satması halinde 'e teklif yapacağı ortaya çıktı.

    Şimdiden girişimlere başlayan siyah-beyazlı yönetimin, Wolfsburg takımında forma giyen Gomez'den olumlu yanıt aldığı belirtildi. Alman liginde beklediğini bulamayan Gomez'in, Şampiyonlar Ligi'nde de forma giyebilecek olmasını cazip bulduğu ve Cenk'in gitmesi halinde yarım sezonluk da olsa kiralık gelebileceği belirtildi.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:51
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