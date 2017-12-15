 Fenerbahçe ve Galatasaray keşke elenmeseydi – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Fenerbahçe ve Galatasaray keşke elenmeseydi

    Fenerbahçe ve Galatasaray keşke elenmeseydi

    “İnşallah Beşiktaş’ın başarısıyla ileride F.Bahçe ve G.Saray da bu noktalara gelir. Keşke bu takımlar bu sezon elenmeseydi, Türkiye’nin buna çok ihtiyacı var.”

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kadın futbol takımının yeni sponsoru Avon ile imzaladığı sponsorluk antlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. 10 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediklerini belirten Başkan Orman, "Biz ülke puanı toplayıp, 4 takımla Şampiyonlar Ligi'ne gidelim istiyoruz. Aşağı çekmeye gerek yok bizi. İnşallah Beşiktaş'ın başarısıyla ilerleyen yıllarda F.Bahçe ve G.Saray da bu noktalara gelir. Keşke bu takımlar bu sezon elenmeseydi. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Hep beraber gidelim. Bizim rekabetimizi Avrupa'da yapmamız lazım. G.Saray'ın 2000'de Avrupa'da yakaladığıbaşarıyı ülke olarak devam ettirebilseydik" dedi.

    REAL BİLE PSG'Yİ İSTEMEDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde sor 16 turunda B. Münih ile eşleşmeleri hakkında konuşan , "İlk 16'da olan takımlarının hepsi çok kuvvetli. Kura sonrası Real Madrid'in Sportif Direktörü'nü gördüm, PSG'yi çekmişlerdi. 'Keşke çekmeseydik' dediler. Biz Bayern eşleşmesinin olumlu yönlerine bakmak istiyoruz. Daha kolay bir rakip çekip turu geçseydik, kolay ekibi geçtiniz diyeceklerdi. Biz zoru severiz. Umarım geçeceğiz turu" şeklinde konuştu.

    MEN EDİLMEK İSTEMİYORUZ
    Münih'e taraftar götürmeyeceklerini tekrar belirten Fikret Orman şöyle devam etti: "Avrupa'dan men edilmek istemiyoruz. Bizi maç içinde değil dışarıda da sorumlu tutuyorlar. İnsanlara hayır demek hiç hoşuma gitmiyor ama kulübümüzün menfaati için kararın arkasında durmamız gerekiyor. UEFA Başkanı da bize haklısınız diyor ama bunun çözümü yok. Kurallar neyse ona uymamız lazım. Ceza alalım da seneye Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyelim mi?"

    İSKOÇ HAKEM BİZİ KATLETTİ
    Başkan Orman, "İskoç hakem biz katletmese geçen sene de gruptan çıkacaktık. Her yerden açıklama yaptık, sıfır sorumluluğa sahibiz. Taraftarlarımız maça gitmek istiyor, haklılar. Ama traftarlarımız da bazen kulüp için istemedikleri şeye 'evet' demek zorunda" yorumunu yaptı. Oyuncuların maç seçmelerine imkan olmadığını belirten Orman, sözlerini şöyle tamamladı:

    HAKEMLERİ DE YENMELİYİZ
    "G.Saray maçında olduğu gibi hem hakemi hem de rakibi yenmemiz lazım. Beşiktaş'taki oyuncular paralarını alıyorsa işlerini yapacaklar. Bunun için Beşiktaş'talar. Beşiktaş'ın bu sezon kaybettiği bazı maçları anlatmanın izahı yok. Mazeret değil, çözüm üretmemiz lazım. Bir-iki maç 2.5 senemizi silebilir. Beşiktaş'ta herkes parasını alıyorsa, onlar da işlerini yapacaklar."
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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