Fenerbahçe ve Galatasaray keşke elenmeseydi
“İnşallah Beşiktaş’ın başarısıyla ileride F.Bahçe ve G.Saray da bu noktalara gelir. Keşke bu takımlar bu sezon elenmeseydi, Türkiye’nin buna çok ihtiyacı var.”
REAL BİLE PSG'Yİ İSTEMEDİ
Şampiyonlar Ligi'nde sor 16 turunda B. Münih ile eşleşmeleri hakkında konuşan Fikret Orman, "İlk 16'da olan takımlarının hepsi çok kuvvetli. Kura sonrası Real Madrid'in Sportif Direktörü'nü gördüm, PSG'yi çekmişlerdi. 'Keşke çekmeseydik' dediler. Biz Bayern eşleşmesinin olumlu yönlerine bakmak istiyoruz. Daha kolay bir rakip çekip turu geçseydik, kolay ekibi geçtiniz diyeceklerdi. Biz zoru severiz. Umarım geçeceğiz turu" şeklinde konuştu.
MEN EDİLMEK İSTEMİYORUZ
Münih'e taraftar götürmeyeceklerini tekrar belirten Fikret Orman şöyle devam etti: "Avrupa'dan men edilmek istemiyoruz. Bizi maç içinde değil dışarıda da sorumlu tutuyorlar. İnsanlara hayır demek hiç hoşuma gitmiyor ama kulübümüzün menfaati için kararın arkasında durmamız gerekiyor. UEFA Başkanı da bize haklısınız diyor ama bunun çözümü yok. Kurallar neyse ona uymamız lazım. Ceza alalım da seneye Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyelim mi?"
İSKOÇ HAKEM BİZİ KATLETTİ
Başkan Orman, "İskoç hakem biz katletmese geçen sene de gruptan çıkacaktık. Her yerden açıklama yaptık, sıfır sorumluluğa sahibiz. Taraftarlarımız maça gitmek istiyor, haklılar. Ama traftarlarımız da bazen kulüp için istemedikleri şeye 'evet' demek zorunda" yorumunu yaptı. Oyuncuların maç seçmelerine imkan olmadığını belirten Orman, sözlerini şöyle tamamladı:
HAKEMLERİ DE YENMELİYİZ
"G.Saray maçında olduğu gibi hem hakemi hem de rakibi yenmemiz lazım. Beşiktaş'taki oyuncular paralarını alıyorsa işlerini yapacaklar. Bunun için Beşiktaş'talar. Beşiktaş'ın bu sezon kaybettiği bazı maçları anlatmanın izahı yok. Mazeret değil, çözüm üretmemiz lazım. Bir-iki maç 2.5 senemizi silebilir. Beşiktaş'ta herkes parasını alıyorsa, onlar da işlerini yapacaklar."
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:13
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
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