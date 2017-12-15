Büyük takas! Wilshere...
Beşiktaş, Arsenal'in yıldız orta saha oyuncusu Jack Wilshere'ın transferi için İngiliz devini yoklamaya başladı. Kartal, Wilshere transferinde Oğuzhan Özyakup'u da kullanmayı planlıyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor. Siyah-beyazlılar, Arsenal'in İngiliz yıldızı Jack Wilshere'ı gündemine aldı. Güneş'in haberine göre; Başkan Fikret Orman, Londra'da bizzat oyuncunun durumu ile ilgili görüşmede bulunurken, Arsenal'e menajerler aracılığı ile 2 teklif sunuldu. Tekliflerden ilki Wilshere için İngiliz devine 5 milyon euro bonservis ödemek. İkincisi ise Arsenal'in teknik patronu Arsene Wenger'in sattığı için pişman olduğu Oğuzhan Özyakup'u takasta kullanmak.
Wenger sıcak bakıyor!
Arsenal'in altyapısında yetişen ve "Topçular"ın Henry'den sonra en sevilen oyuncusu olmayı başaran 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2018'de bitiyor. Londra ekibi iki teklife de henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.
Ozzie'nin hayali Avrupa
Kartal'ı Oğuzhan-Wilshere takasına sürükleyen gelişmelerin perde arkasında ise Ozzie'nin takımdan ayrılma ihtimali yatıyor. Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcunun devre arasında ya da sezon sonunda olası ayrılığına karşın kendi hazırlıklarını yapmaya başladı. Beişktaş'ta genç yaşına rağmen kaptanlığa kadar yükseldiği Oğuzhan Özyakup'un kulüp içerisinde her fırsatta Avrupa'da oynamak istediğini söylediği ve kulübün bundan rahatsız olduğu belirtildi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:15
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Uykusuz geceler
Toplam 1
Yorum
GARAFTAR BU ANTRENÖRLER NE HALT EDİYORLAR KALECİNİN EKSİK YÖNÜ OLAN YAN TOP ÇALIŞMASINI YAPTRIYORLARMI, NİYE SAÇMA SAPAN GOLLER YİYORUZ
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Talisca, Ocak’ta gidebilir!
Toplam 2
Yorum
özgur orman cenk ten gelen para ile talısca yı almalı 18 milyon euro senol hocanın elınde 35 mılyon euro olur fıyatı
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Bastian bombası
Toplam 2
Yorum
özgur fb nin 14 1 yabancısı var nasıl transfer edecek en az 2 yabancı gönderecek ki 1 transfer yapabilsin
Büyük takas! Wilshere... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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