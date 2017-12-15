Uzun bir aranın ardından 11 Nisan 2016'da evine dönen ve ilk maçında Bursaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, stadında 99 kez rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaş, Osmanlıspor karşısında 1 gol atarsa "Dalya" diyecek.

Vodafone Park'ta 27 lig mücadelesinde 66 gol atan Beşiktaş, 9 Avrupa kupası karşılaşmasında 17 kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı takım, stadında oynadığı 5 Türkiye Kupası maçında ise 16 gol kaydetti.

Beşiktaş, yeni stadında 41 resmi karşılaşmada attığı 99 gol sonunda 28 galibiyet, 12 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.



Vodafone Park'ın golcüsü Cenk Tosun

Vodafone Park'ta 99 kez fileleri havalandıran Beşiktaş'ta en golcü isim Cenk Tosun oldu.

Cenk, siyah-beyazlı formayla Vodafone Park'ta 21 kez gol sevinci yaşadı. Mevcut kadroda Cenk Tosun'dan sonra Anderson Talisca, attığı 12 golle Vodafone Park'ta etkili olan oyuncular arasında yer aldı.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Ricardo Quaresma, bu statta 7 kez fileleri havalandırırken, Ryan Babel 6 defa gol sevinci yaşadı. Sezon başında siyah-beyazlı ekibe transfer olan Alvaro Negredo'nun yanı sıra Oğuzhan Özyakup 5'er gol buldu.

Siyah-beyazlı ekipte sadece bir sezon forma giyen Vincent Aboubakar da Vodafone Park'ta 12 gol kaydetti.



Savunmanın en golcüsü Tosic

Beşiktaş formasıyla 24 farklı oyuncu rakip fileleri havalandırırken, savunmada görev yapan futbolcuların en golcüsü Dusko Tosic oldu.

Vodafone Park'ta kritik gollere imzasını atan Sırp oyuncu, 5 kez gol sevinci yaşarken, Fransa'nın Olympique Lyon takımına transfer olan Marcelo Guedes 4 kez gol sevinci yaşadı.



Penaltıdan 11 gol attı

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'taki 99 golün 11'ini penaltı atışlarından buldu.

Dolmabahçe'de 15 kez penaltı atışı fırsatı yakalayan Beşiktaş, bunların 11'ini değerlendirebildi.

Cenk Tosun 7 penaltı vuruşunda gol sevinci yaşarken Quaresma 3, Oğuzhan Özyakup 1 kez penaltıları gole çevirdi. Mario Gomez 2, Oğuzhan Özyakup ve Quaresma 1'er kez penaltılarda meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı.



En farklı galibiyet Grandmedical Manisaspor karşısında

Beşiktaş, Vodafone Park'taki en farklı galibiyetini Ziraat Türkiye Kupası'nda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon kupada konuk ettiği Grandmedical Manisaspor'u 9-0 mağlup ederek, hem bu stadındaki en farklı galibiyete imza attı hem de tarihinin en önemli skorlarından birini aldı. Bu karşılaşmada 4 gol atan Alvaro Negredo, Vodafone Park'ta bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu.

Beşiktaş lig maçlarındaki en gollü galibiyetini Atiker Konyaspor karşısında elde etti. Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un hat-trick yaptığı maçta rakibini 5-1 yendi.



Avrupa'da en gollü galibiyet Olympiakos'a karşı

İki sezondur Avrupa performansıyla adından söz ettiren Beşiktaş, Vodafone Arena'daki en gollü galibiyetini Olympiakos'a karşısında aldı.

Siyah-beyazlı ekip geçen sezon UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Yunanistan ekibini 4-1 mağlup etti.



Vodafone Park'ın golcüleri

Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta gol bulan oyuncular şunlar: