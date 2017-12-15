Benteke sürprizi!

Cenk Tosun'un takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktaş, Crystal Palace'ın forveti Christian Benteke'yi yakın takibe aldı. İngiliz ekibi, bir süre önce Cenk Tosun için Beşiktaş'ın kapısını çalıp, cazip bir teklifte bulunmuş ancak olumsuz yanıt almıştı. Siyah-beyazlıların Benteke'yi listelerine dahil etmesi akıllara, "Bir takas olabilir mi?" sorusunu getirdi. Bu arada sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Atiba Hutchinson için bekleme kararı alan yönetim, bir süre önce temasa geçtiği Fellaini'yi bu oyuncunun alternatifleri arasında tutmaya devam ediyor.