Benteke sürprizi!
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:13
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Uykusuz geceler
Toplam 1
Yorum
GARAFTAR BU ANTRENÖRLER NE HALT EDİYORLAR KALECİNİN EKSİK YÖNÜ OLAN YAN TOP ÇALIŞMASINI YAPTRIYORLARMI, NİYE SAÇMA SAPAN GOLLER YİYORUZ
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Talisca, Ocak’ta gidebilir!
Toplam 2
Yorum
özgur orman cenk ten gelen para ile talısca yı almalı 18 milyon euro senol hocanın elınde 35 mılyon euro olur fıyatı
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Bastian bombası
Toplam 2
Yorum
özgur fb nin 14 1 yabancısı var nasıl transfer edecek en az 2 yabancı gönderecek ki 1 transfer yapabilsin
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