 Benteke sürprizi! – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Benteke sürprizi!

    Benteke sürprizi!
    Cenk Tosun'un takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktaş, Crystal Palace'ın forveti Christian Benteke'yi yakın takibe aldı. İngiliz ekibi, bir süre önce Cenk Tosun için Beşiktaş'ınkapısını çalıp, cazip bir teklifte bulunmuş ancak olumsuz yanıt almıştı. Siyah-beyazlıların Benteke'yi listelerine dahil etmesi akıllara, "Bir takas olabilir mi?" sorusunu getirdi. Bu arada sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Atiba Hutchinson için bekleme kararı alan yönetim, bir süre önce temasa geçtiği Fellaini'yi bu oyuncunun alternatifleri arasında tutmaya devam ediyor.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 07:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Benteke sürprizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN