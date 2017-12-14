Osmanlı biletleri satışta

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında 17 Aralık Pazar günü saat 19.30'da Vodafone Park'da Osmanlıspor ile karşılaşacak. Mücadelenin biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları 80 ile 245 TL arasında değişirken; VIP ve 1903 tribün biletleri de 650-750 TL arasında değişiyor. Bu arada G.Saray maçında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle belirli tribünlere verilen ceza sebebiyle, o tribünlere giden taraftarlar; Osmanlıspor karşılaşmasını stattan izleyemeyecek.