 Aras Özbiliz’e 3 kulüp talip – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Aras Özbiliz’e 3 kulüp talip

    Aras Özbiliz’e 3 kulüp talip
    Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in takımda görmeyi düşünmediği Aras Özbiliz'e Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor ve Karabük'ün talip olduğu öğrenildi. 3 kulübün resmi teklife hazırlandığı belirlendi.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:15
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