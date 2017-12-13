Şenol Güneş'ten Bayern Münih tepkisi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in maç sonu açıklamaları:

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli teknik adam; "İyi bir takım ile oynadık. Koşan savaşan bir takım. Genç oyuncularla dinamik oynamaya çalıştılar, kazanabilir veya kaybedebilirlerdi. Biz de az oynayan oyuncuları oynatmaya çalıştık. Antrenman maçı anlamında. Aras sakatlandı, onun dışında fazla bir şey yok. Bir de kart fazla oldu. Bu tip maçlarda bu kadar olmaması gerekirdi. Bu oyuncular sahaya çıktıklarına göre onlardan memnunuz. Gayet iyiler. Bu hafta sonu Osmanlıspor maçı var, o maça hazırlanacağız" dedi.

Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili yorumunun sorulması üzerine ise, "Maçla ilgili yorum yapmayacağım. Kamuoyu her şeyi konuşuyor. Bizim önümüzde ligde Osmanlıspor maçı var, ona hazırlanacağız. Zamanı gelince bu maça çalışırız" şeklinde konuştu.



