Şampiyonlar zorlanıyor
AVRUPA'nın önde gelen liglerinde yavaş yavaş sezonun ilk yarı sonları yaklaşırken, ilginç bir tablo ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş gibi Avrupa'da şampiyonluk sonrasında liderin gerisinde olan 7 takım daha var. Geçen sezon liglerini şampiyon tamamlayan 9 takım arasında sadece Bayern Münih, içinde bulunduğumuz haftayı liginde lider tamamlamayı başardı.
SADECE BAYERN LİDER
GEÇEN yıl Bundesliga'da şampiyon olan Bayern, bu haftayı da 35 puanla ilk sırada tamamladı. Geçen sezonun diğer şampiyonları Beşiktaş, Real Madrid, Chelsea, Monaco, Juventus, Feyenoord, Benfica ve Anderlecht ise bu sezon geride kalan haftayı zirvede tamamlayamadı. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, bu haftayı topladığı 27 puanla 4. sırada tamamlayabildi. İşte Avrupa'nın önde gelen 9 liginde son şampiyonların durumu:
LİG SIRA TAKIM PUAN
Süper Lig 4 Beşiktaş 27
Bundesliga 1 B.Münih 35
La Liga 4 R. Madrid 31
P. League 3 Chelsea 32
Ligue 1 3 Monaco 35
Serie A 3 Juventus 38
Eredivisie 5 Feyenoord 25
Por. Premier 3 Benfica 33
Jupiler Pro 3 Anderlecht 34
SADECE BAYERN LİDER
GEÇEN yıl Bundesliga'da şampiyon olan Bayern, bu haftayı da 35 puanla ilk sırada tamamladı. Geçen sezonun diğer şampiyonları Beşiktaş, Real Madrid, Chelsea, Monaco, Juventus, Feyenoord, Benfica ve Anderlecht ise bu sezon geride kalan haftayı zirvede tamamlayamadı. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, bu haftayı topladığı 27 puanla 4. sırada tamamlayabildi. İşte Avrupa'nın önde gelen 9 liginde son şampiyonların durumu:
LİG SIRA TAKIM PUAN
Süper Lig 4 Beşiktaş 27
Bundesliga 1 B.Münih 35
La Liga 4 R. Madrid 31
P. League 3 Chelsea 32
Ligue 1 3 Monaco 35
Serie A 3 Juventus 38
Eredivisie 5 Feyenoord 25
Por. Premier 3 Benfica 33
Jupiler Pro 3 Anderlecht 34
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
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Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
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Toplam 24
Yorum
okan aksayan savunma ? 10 maç 1 yenilgi
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