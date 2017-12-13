 Şampiyonlar zorlanıyor – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonlar zorlanıyor

    Şampiyonlar zorlanıyor
    AVRUPA'nın önde gelen liglerinde yavaş yavaş sezonun ilk yarı sonları yaklaşırken, ilginç bir tablo ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş gibi Avrupa'da şampiyonluk sonrasında liderin gerisinde olan 7 takım daha var. Geçen sezon liglerini şampiyon tamamlayan 9 takım arasında sadece Bayern Münih, içinde bulunduğumuz haftayı liginde lider tamamlamayı başardı.

    SADECE BAYERN LİDER
    GEÇEN yıl Bundesliga'da şampiyon olan Bayern, bu haftayı da 35 puanla ilk sırada tamamladı. Geçen sezonun diğer şampiyonları Beşiktaş, Real Madrid, Chelsea, Monaco, Juventus, Feyenoord, Benfica ve Anderlecht ise bu sezon geride kalan haftayı zirvede tamamlayamadı. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, bu haftayı topladığı 27 puanla 4. sırada tamamlayabildi. İşte Avrupa'nın önde gelen 9 liginde son şampiyonların durumu:


    LİG SIRA TAKIM PUAN
    Süper Lig 4 Beşiktaş 27
    Bundesliga 1 B.Münih 35
    La Liga 4 R. Madrid 31
    P. League 3 Chelsea 32
    Ligue 1 3 Monaco 35
    Serie A 3 Juventus 38
    Eredivisie 5 Feyenoord 25
    Por. Premier 3 Benfica 33
    Jupiler Pro 3 Anderlecht 34
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonlar zorlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN