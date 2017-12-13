Şampiyonlar zorlanıyor

AVRUPA'nın önde gelen liglerinde yavaş yavaş sezonun ilk yarı sonları yaklaşırken, ilginç bir tablo ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş gibi Avrupa'da şampiyonluk sonrasında liderin gerisinde olan 7 takım daha var. Geçen sezon liglerini şampiyon tamamlayan 9 takım arasında sadece Bayern Münih, içinde bulunduğumuz haftayı liginde lider tamamlamayı başardı.



SADECE BAYERN LİDER

GEÇEN yıl Bundesliga'da şampiyon olan Bayern, bu haftayı da 35 puanla ilk sırada tamamladı. Geçen sezonun diğer şampiyonları Beşiktaş, Real Madrid, Chelsea, Monaco, Juventus, Feyenoord, Benfica ve Anderlecht ise bu sezon geride kalan haftayı zirvede tamamlayamadı. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, bu haftayı topladığı 27 puanla 4. sırada tamamlayabildi. İşte Avrupa'nın önde gelen 9 liginde son şampiyonların durumu:





LİG SIRA TAKIM PUAN

Süper Lig 4 Beşiktaş 27

Bundesliga 1 B.Münih 35

La Liga 4 R. Madrid 31

P. League 3 Chelsea 32

Ligue 1 3 Monaco 35

Serie A 3 Juventus 38

Eredivisie 5 Feyenoord 25

Por. Premier 3 Benfica 33

Jupiler Pro 3 Anderlecht 34