Real Pepe'yi sordu
Ünlü menajer, Raphael Varane’ın sakatlığı nedeniyle stoperde sıkıntı yaşayan İspanyol devine, “Pepe Beşiktaş’ta mutlu. Hedefi Dünya Kupası’na gitmek. Bu teklife sıcak bakacağını düşünmüyorum” dedi. Los Galacticos, eski yıldızı için Jorge Mendes'in ağzını aradı. Ancak aldığı cevapla yıkıldı
İspanya La Liga'da kötü bir sezon geçiren ve lider Barcelona'nın 8 puan gerisinde 4. sıraya düşen Real Madrid, şimdi de stoperi Raphael Varane'ın sakatlık şokunu yaşıyor... Kulüp yetkilileri, bu gelişmenin ardından ünlü menajer Jorge Mendes'i arayarak, ara transfer dönemi için Pepe'nin durumunu sordu. Ancak aldığı cevap hiç de iç açıcı olmadı... Mendes'in, İspanyol kulübünün yetkililerine, "Teklifinizi kendisine iletirim ancak şu anda Beşiktaş'ta olmaktan çok mutlu. Ailesi de İstanbul'u seviyor. Pepe'nin hedefi Quaresma ile birlikte Dünya Kupası'na gitmek. Bu yüzden geri dönüşe sıcak bakacağını düşünmüyorum" yanıtını verdiği öğrenildi. Portekizli yıldızın Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde siyah-beyazlılar adına görüşmelerde bulunan Menajer Ahmet Bulut da yaşanan gelişmeyi doğruladı. Bulut, "Real Madrid, Pepe ile temas kurdu. Ancak ne o Beşiktaş'ı ne de Beşiktaş onu bırakır" diye konuştu.
Sabah
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:55
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Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
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Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
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Cenk Ergün: "Okan Buruk nereden geldiğini unuttu"
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA CENK ERGUN SEN NESINKI OKAN HAKINDA YORUM EDIYOSUN, O MUZEDEKI AURUPA KUPALARI OKAN VE ARKADASLARI GETIRDI.DURSUN VE SEN GS BITIRDINIZ
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