 Atiba’dan ilginç yorum! – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Atiba’dan ilginç yorum!

    Atiba’dan ilginç yorum!
    Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş'ta, takımın önemli isimlerinden Atiba, Kanada basınına açıklamalarda bulundu. Kanadalı oyuncu en güçlü takımlardan biriyle eşleştiklerini söylerken, "Adamım, gerçekten ne düşüneceğimi bilemiyorum. Daha önce bu kupayı birkaç kez kazanmış, Şampiyonlar Ligi'nin en zor takımlarından biriyle oynayacağız. Allianz Arena'da dünyanın en iyi oyuncularına karşı güzel bir tecrübe olacak" dedi.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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