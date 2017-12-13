6 maç sonra sahalara dönen Caner'den olay hareket!
Beşiktaş'ın Manisaspor'la oynadığı kupa maçında Caner Erkin, 6 maçlık cezasının ardından ilk kez forma giydi. Milli futbolcu, karşılaşmanın son dakikasında yaptığı hareket sebebiyle sosyal medyada tartışma konusu oldu
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin, 6 maçlık cezasının ardından ilk kez resmi bir maçta forma giydi.
29 yaşındaki isim, Manisaspor maçının son dakikalarında yaptığı hareketle yine tartışma konusu oldu. Rakibinin arkasından tekme sallayan futbolcuya mücadelenin hakemi Sarper Barış Saka kart göstermezken ezeli rakiplerin taraftarları sosyal medya hesaplarından Caner'e kart gösterilmemesini eleştirdi.
Caner Erkin bu pozisyonda direkt kırmızı kart görmüş olsaydı, Süper Lig'de oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecekti.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:39
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR SENİN ZİHNİDE OYNAYANIN (ALEX VS.)YERİ YOK, OYNAMAYANIN (SELÇUK ŞAHİN, SERVET, BİLİCA RVP) YERİ VAR
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR AYKUT, 3 MAÇ ALDIN DİYE BU OYUNLA LİG ŞAMPİYONU OLACAĞINI SANIYORSUN. SEN BENCİL BİR İNSANSIN, TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLSİN, BU ADAMI DA HARCAMA
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Konoplyanka çıkmazı!
Toplam 4
Yorum
yasa kendini begenmis kustah bir topcu oyuna kendini vermiyor candan oynamiyor, pahali vede gereksiz
6 maç sonra sahalara dönen Caner'den olay hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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