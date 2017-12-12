 Ürkmezgil: Zoru başarırız – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Ürkmezgil: Zoru başarırız

    Ürkmezgil: Zoru başarırız
    Beşiktaşlı yönetici , zor bir kura çektiklerini ancak Beşiktaş olarak her zaman zoru başardıklarını dile getirdi. Ürkmezgil, "Real Madrid, Bayern Münih ve birkaç takım biraz daha güçlü takımlar. Basel, Sevilla çıksaydı daha iyi olurdu. Biraz zor kura çekmiş olduk. Ama Beşiktaş, gruptan çıkış şekline baktığımız zaman hep zoru seviyor. Biz de herkesin korkulu rüyasıyız. Bayern Münih maçı zor olacak ancak eskilerde olduğu gibi 'Aman R. Madrid çıktı, Liverpool çıktı, Bayern çıktı' gibi bir endişemiz yok" dedi.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:59
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