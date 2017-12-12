 Umut Bulut: Çeyrek final olsun – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    : Çeyrek final olsun

    Umut Bulut: Çeyrek final olsun
    Kayserisporlu oyuncu , Beşiktaş'ın deplasmanda iyi sonuç alması durumunda İstanbul'da turu atlayacağını söyledi. Umut, "Ligde Bayern'i yenebilirsiniz ama Şampiyonlar Ligi'nde kolay olmayacak. İlk maç Almanya'da, Beşiktaş oradan iyi bir sonuç alırlarsa İstanbul'da tur atlayabilir; inşallah çeyrek finale çıkar. Ribery ve Robben'in yaşları fazla ama dünya yıldızları. Kesinlikle yaşa bakmadan çok iyi konsantre olunması lazım" dedi.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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