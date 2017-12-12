 Tosun’un hayali gerçek oldu! – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Tosun’un hayali gerçek oldu!

    Tosun’un hayali gerçek oldu!
    Devler Ligi'nde gösterdiği performansla tarih yazan Beşiktaş, Bayern Münih ile eşleşirken, siyah-beyazlıların golcü ismi Cenk Tosun ise geçen hafta yaptığı açıklamada son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşmek istediğini söylemişti. Beşiktaş'ın yine bir Alman takımı Leipzig'i 2-1 yendiği maçın ardından konuşan Tosun, kura hakkında "Son 16 turunda kimin geleceğinin önemi yok ama B.Münih ile eşleşmek çok özel olur" demişti, öyle de oldu!..
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:55
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