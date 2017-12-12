Tosun’un hayali gerçek oldu!

Devler Ligi'nde gösterdiği performansla tarih yazan Beşiktaş, Bayern Münih ile eşleşirken, siyah-beyazlıların golcü ismi Cenk Tosun ise geçen hafta yaptığı açıklamada son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşmek istediğini söylemişti. Beşiktaş'ın yine bir Alman takımı Leipzig'i 2-1 yendiği maçın ardından konuşan Tosun, kura hakkında "Son 16 turunda kimin geleceğinin önemi yok ama B.Münih ile eşleşmek çok özel olur" demişti, öyle de oldu!..