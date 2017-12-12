 RB Leipzig gitti, ağabeyi geldi – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    RB Leipzig gitti, ağabeyi geldi

    RB Leipzig gitti, ağabeyi geldi

    Devler Ligi’nde tarih yazan Beşiktaş’a 2. Tur’da Alman Panzeri Bayern Münih çıktı... Kadroları temsilcimizden 5 kat daha pahalı. Müzesi sayısız kupayla dolu. Bunlardan 5’i Şampiyonlar Ligi Kupası

    Siyah-beyazlılar, Avrupa'da tarih yazdığı sezonda grubunda 1. olmayı başarmıştı. Ancak şanssızlık eseri birçok dev kulüp 2. oldu. Xabi Alonso da Bayern'i çekti. Beşiktaş, Alman Ligi 2'si Leipzig'i 2 maçta da devirmişti. Şimdi şampiyon ağabeyi geldi. Bayern gruplarda maksimum 18 puanın 15'ini almasına rağmen PSG'nin gerisinde kaldı. Bavyera Aslanı, Devler Ligi kupasını 5 kez müzesine götürdü. Alman Ligi'ni 27, kupasını 18 defa kazandılar. 599 milyon euro ile Avrupa'nın en pahalı kadrolarından biren sahip. Robben, Ribery, Müller, James, Tolisso, Lewandowski gibi sayısız yıldızı var. Kaleci Neuer sakat. Beşiktaş maçlarında yok.

    6 YILDIR ELENMİYOR
    Bayern, Devler Ligi'ne 2. Tur'da kolay kolay veda etmiyor. Son olarak 2010-11'da İnter'e elenmişlerdi. O tarihten bu yana en az çeyrek finale çıktılar. Türk ekipleriyle 2 kez eşleşti. Beşiktaş'ı 2-0'lık sonuçlarla mağlup ederken, Galatasaray'ı 6-0 yendi, rövanş maçı 1-1 bitti.

    İLK KARŞILAŞMA 20 ŞUBAT SALI (SAAT: 22.45)
    Allianz Arena (ALMANYA)

    RÖVANŞ KARŞILAŞMASI 14 MART ÇARŞAMBA (SAAT: 20.00)
    VODAFONE PARK (TÜRKiYE)

    Teknik direktör Jupp Heynckes
    Doğum tarihi: 9 Mayıs 1945
    Doğduğu Yer: Mönchengladbach
    Uyruğu: Almanya
    Antrenör lisansı: Futbol öğretmeni

    HEYNCKES'İN BAŞARILARI



    En golcü isim: Lewandowski
    Polonyalı yıldız tam bir gol makinesi. Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkarken, 21 kez fileleri sarstı. Savunmamız onu 1 saniye bile gözden kaçırmamalı.

    En asistçi isim: Kimmich
    Aslında orta saha orijinli ancak Bayern'de sağ bekte oynuyor. 22'lik genç isim neredeyse her pozisyonda bindirme yapıyor. Bu sezon 7 asisti var.

    Yıldız adayı: Coman
    Fransızların 21 yaşındaki genç yeteneği çok hızlı, çok çalımcı ve çok yetenekli. 4 golü, 5 asisti var. Robben, Ribery gibi yıldızları zaman zaman kesiyor.

    Mert Aydın: İlk maç önemli
    Futbol denilince akla gelen 5 markadan birisi Bayern Münih. Talihsiz bir kura. Tabii ki Beşiktaş kadere razı olmaz. Elde çok tecrübeli oyuncular var. Pepe, Q7, Medel, Negredo, Lens şimdi lazım. Şenol Güneş bir yol bulacaktır ama önemli olan futbolcuların isteği ve heyecanı. Münih'teki ilk maçtan bir umut taşımalı. O zaman işte kulak tıkacı gerekir rakibe. Teslim olmak yok. Almanya altyapılı oyuncuların da eşleşmesi bu. Ama gerçekçi olmak gerekirse şanslar eşit değil.

    Turgay Demir: Keşke 2. olsaydık
    Grup kuralarında 4. torbadan Alman liginin en İyi takımlarından Leipzig'i çekmiştik bu büyük bir şanssızlıktı şimdi de daha büyüğünü yaşıyoruz. Leipzig'i 'dövdük' abisini çağırdı! Grup lideri çıkıyorsun ve turnuvanın en büyük favorilerinden birini çekiyorsun, olacak iş değil. Keşke grubu ikinci bitirseydik. Elbette pes edecek halimiz yok ve Beşiktaş şansını sonuna kadar zorlayacak. Eğrisi doğrusuna denk gelirse bir mucize gerçekleşebilir. Yani, yanisi şu; iki maçtan birinde üstünlük sağlarız belki ama tur, mucize gibi...

    Juan Kaan: Münih'te atalım
    Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi motivasyonları hep üst düzey. Özellikle Heynckes döndüğünde "Yazın kenara, Bayern kupayı alır" demiştim ama artık haksız çıkacağım mucizeyi gönülden istiyorum! Yapmayız belki ama hatırlatmak isterim: Tuchel'in geçen sezonki 3-3-2-2'si Bayern'i en güzel durduran formasyondu! Oyunu geniş alanda oynamalarını engellemek şart. Yani hücum kanatlarımız savunmaya destek olmak zorunda! Deplasmanda ilk maç önemli. Oradan golle gelirsek iç sahada imkansızı zorlarız.

    Hüseyin Özkök: Bir dünya devi
    Bayern Münih'i sadece bir Alman takımı değil bir dünya devi olarak görmek gerekiyor. 290.000 üyesiyle dünyanın en çok üyeye sahip kulübü olan Bavyera ekibinin, 600 milyon euro'luk değeriyle Avrupa'nın en önemli kadrolarından birine sahip olmasının yanında, sadece futboldan elde edilen gelirlerle oluşturulan çok büyük bir bütçesi de var. Sezona kötü başlamasına, Neuer ve Robben gibi çok önemli iki oyuncunun hala süren sakatlıklarına rağmen Ancelotti'nin yerine gelen kurt hoca Heynckes takımı toparlamayı bildi.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:21
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