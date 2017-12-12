RB Leipzig gitti, ağabeyi geldi

HEYNCKES'İN

Mert Aydın: İlk maç önemli

Turgay Demir: Keşke 2. olsaydık

Juan Kaan: Münih'te atalım

Hüseyin Özkök: Bir dünya devi

Siyah-beyazlılar, Avrupa'da tarih yazdığı sezonda grubunda 1. olmayı başarmıştı. Ancak şanssızlık eseri birçok dev kulüp 2. oldu.da'i çekti. Beşiktaş, Alman Ligi 2'si'i 2 maçta da devirmişti. Şimdi şampiyon ağabeyi geldi. Bayern gruplarda maksimum 18 puanın 15'ini almasına rağmen'nin gerisinde kaldı. Bavyera Aslanı, Devler Ligi kupasını 5 kez müzesine götürdü. Alman Ligi'ni 27, kupasını 18 defa kazandılar. 599 milyon euro ile Avrupa'nın en pahalı kadrolarından biren sahip.gibi sayısız yıldızı var. Kalecisakat. Beşiktaş maçlarında yok.Bayern, Devler Ligi'ne 2. Tur'da kolay kolay veda etmiyor. Son olarak 2010-11'da'e elenmişlerdi. O tarihten bu yana en az çeyrek finale çıktılar. Türk ekipleriyle 2 kez eşleşti.'ı 2-0'lık sonuçlarla mağlup ederken,'ı 6-0 yendi, rövanş maçı 1-1 bitti.Allianz Arena (ALMANYA)VODAFONE PARK (TÜRKiYE)Doğum tarihi: 9 Mayıs 1945Doğduğu Yer: MönchengladbachUyruğu: AlmanyaAntrenör lisansı: Futbol öğretmeniPolonyalı yıldız tam bir gol makinesi. Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkarken, 21 kez fileleri sarstı. Savunmamız onu 1 saniye bile gözden kaçırmamalı.Aslında orta saha orijinli ancak Bayern'de sağ bekte oynuyor. 22'lik genç isim neredeyse her pozisyonda bindirme yapıyor. Bu sezon 7 asisti var.Fransızların 21 yaşındaki genç yeteneği çok hızlı, çok çalımcı ve çok yetenekli. 4 golü, 5 asisti var. Robben, Ribery gibi yıldızları zaman zaman kesiyor.Futbol denilince akla gelen 5 markadan birisi Bayern Münih. Talihsiz bir kura. Tabii ki Beşiktaş kadere razı olmaz. Elde çok tecrübeli oyuncular var. Pepe, Q7, Medel, Negredo, Lens şimdi lazım. Şenol Güneş bir yol bulacaktır ama önemli olan futbolcuların isteği ve heyecanı. Münih'teki ilk maçtan bir umut taşımalı. O zaman işte kulak tıkacı gerekir rakibe. Teslim olmak yok. Almanya altyapılı oyuncuların da eşleşmesi bu. Ama gerçekçi olmak gerekirse şanslar eşit değil.Grup kuralarında 4. torbadan Alman liginin en İyi takımlarından Leipzig'i çekmiştik bu büyük bir şanssızlıktı şimdi de daha büyüğünü yaşıyoruz. Leipzig'i 'dövdük' abisini çağırdı! Grup lideri çıkıyorsun ve turnuvanın en büyük favorilerinden birini çekiyorsun, olacak iş değil. Keşke grubu ikinci bitirseydik. Elbette pes edecek halimiz yok ve Beşiktaş şansını sonuna kadar zorlayacak. Eğrisi doğrusuna denk gelirse bir mucize gerçekleşebilir. Yani, yanisi şu; iki maçtan birinde üstünlük sağlarız belki ama tur, mucize gibi...Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi motivasyonları hep üst düzey. Özellikle Heynckes döndüğünde "Yazın kenara, Bayern kupayı alır" demiştim ama artık haksız çıkacağım mucizeyi gönülden istiyorum! Yapmayız belki ama hatırlatmak isterim: Tuchel'in geçen sezonki 3-3-2-2'si Bayern'i en güzel durduran formasyondu! Oyunu geniş alanda oynamalarını engellemek şart. Yani hücum kanatlarımız savunmaya destek olmak zorunda! Deplasmanda ilk maç önemli. Oradan golle gelirsek iç sahada imkansızı zorlarız.Bayern Münih'i sadece bir Alman takımı değil bir dünya devi olarak görmek gerekiyor. 290.000 üyesiyle dünyanın en çok üyeye sahip kulübü olan Bavyera ekibinin, 600 milyon euro'luk değeriyle Avrupa'nın en önemli kadrolarından birine sahip olmasının yanında, sadece futboldan elde edilen gelirlerle oluşturulan çok büyük bir bütçesi de var. Sezona kötü başlamasına, Neuer ve Robben gibi çok önemli iki oyuncunun hala süren sakatlıklarına rağmen Ancelotti'nin yerine gelen kurt hoca Heynckes takımı toparlamayı bildi.