RB Leipzig gitti, ağabeyi geldi
Devler Ligi’nde tarih yazan Beşiktaş’a 2. Tur’da Alman Panzeri Bayern Münih çıktı... Kadroları temsilcimizden 5 kat daha pahalı. Müzesi sayısız kupayla dolu. Bunlardan 5’i Şampiyonlar Ligi Kupası
6 YILDIR ELENMİYOR
Bayern, Devler Ligi'ne 2. Tur'da kolay kolay veda etmiyor. Son olarak 2010-11'da İnter'e elenmişlerdi. O tarihten bu yana en az çeyrek finale çıktılar. Türk ekipleriyle 2 kez eşleşti. Beşiktaş'ı 2-0'lık sonuçlarla mağlup ederken, Galatasaray'ı 6-0 yendi, rövanş maçı 1-1 bitti.
İLK KARŞILAŞMA 20 ŞUBAT SALI (SAAT: 22.45)
Allianz Arena (ALMANYA)
RÖVANŞ KARŞILAŞMASI 14 MART ÇARŞAMBA (SAAT: 20.00)
VODAFONE PARK (TÜRKiYE)
Teknik direktör Jupp Heynckes
Doğum tarihi: 9 Mayıs 1945
Doğduğu Yer: Mönchengladbach
Uyruğu: Almanya
Antrenör lisansı: Futbol öğretmeni
HEYNCKES'İN BAŞARILARI
En golcü isim: Lewandowski
Polonyalı yıldız tam bir gol makinesi. Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkarken, 21 kez fileleri sarstı. Savunmamız onu 1 saniye bile gözden kaçırmamalı.
En asistçi isim: Kimmich
Aslında orta saha orijinli ancak Bayern'de sağ bekte oynuyor. 22'lik genç isim neredeyse her pozisyonda bindirme yapıyor. Bu sezon 7 asisti var.
Yıldız adayı: Coman
Fransızların 21 yaşındaki genç yeteneği çok hızlı, çok çalımcı ve çok yetenekli. 4 golü, 5 asisti var. Robben, Ribery gibi yıldızları zaman zaman kesiyor.
Mert Aydın: İlk maç önemli
Futbol denilince akla gelen 5 markadan birisi Bayern Münih. Talihsiz bir kura. Tabii ki Beşiktaş kadere razı olmaz. Elde çok tecrübeli oyuncular var. Pepe, Q7, Medel, Negredo, Lens şimdi lazım. Şenol Güneş bir yol bulacaktır ama önemli olan futbolcuların isteği ve heyecanı. Münih'teki ilk maçtan bir umut taşımalı. O zaman işte kulak tıkacı gerekir rakibe. Teslim olmak yok. Almanya altyapılı oyuncuların da eşleşmesi bu. Ama gerçekçi olmak gerekirse şanslar eşit değil.
Turgay Demir: Keşke 2. olsaydık
Grup kuralarında 4. torbadan Alman liginin en İyi takımlarından Leipzig'i çekmiştik bu büyük bir şanssızlıktı şimdi de daha büyüğünü yaşıyoruz. Leipzig'i 'dövdük' abisini çağırdı! Grup lideri çıkıyorsun ve turnuvanın en büyük favorilerinden birini çekiyorsun, olacak iş değil. Keşke grubu ikinci bitirseydik. Elbette pes edecek halimiz yok ve Beşiktaş şansını sonuna kadar zorlayacak. Eğrisi doğrusuna denk gelirse bir mucize gerçekleşebilir. Yani, yanisi şu; iki maçtan birinde üstünlük sağlarız belki ama tur, mucize gibi...
Juan Kaan: Münih'te atalım
Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi motivasyonları hep üst düzey. Özellikle Heynckes döndüğünde "Yazın kenara, Bayern kupayı alır" demiştim ama artık haksız çıkacağım mucizeyi gönülden istiyorum! Yapmayız belki ama hatırlatmak isterim: Tuchel'in geçen sezonki 3-3-2-2'si Bayern'i en güzel durduran formasyondu! Oyunu geniş alanda oynamalarını engellemek şart. Yani hücum kanatlarımız savunmaya destek olmak zorunda! Deplasmanda ilk maç önemli. Oradan golle gelirsek iç sahada imkansızı zorlarız.
Hüseyin Özkök: Bir dünya devi
Bayern Münih'i sadece bir Alman takımı değil bir dünya devi olarak görmek gerekiyor. 290.000 üyesiyle dünyanın en çok üyeye sahip kulübü olan Bavyera ekibinin, 600 milyon euro'luk değeriyle Avrupa'nın en önemli kadrolarından birine sahip olmasının yanında, sadece futboldan elde edilen gelirlerle oluşturulan çok büyük bir bütçesi de var. Sezona kötü başlamasına, Neuer ve Robben gibi çok önemli iki oyuncunun hala süren sakatlıklarına rağmen Ancelotti'nin yerine gelen kurt hoca Heynckes takımı toparlamayı bildi.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 03:21
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
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