Neuer, Beşiktaş maçına yetişecek mi?
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'in kadrosunda Beşiktaş ile oynanacak maç öncesinde önemli bir eksik olacak.
Sezon başından bu yana sakatlık sıkıntısı çeken Neuer'in siyah beyazlılara karşı oynayamayacağı belirtilirken Alman ekibinin Leverkusen'in kalecisi Leno için Ulreich + bir miktar para teklif ettiği ancak bunun kabul edilmediği iddia edildi.
Bayern Münih bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kale bölgesinde Sven Ulreich'i kullandı.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:37
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Güzel kura çektik
Toplam 1
Yorum
Mert ALLAH VAR GAM YOK BİRDE BAK RÜZGAR TERSİNE ESMİŞ HERŞEY MÜMKÜN ŞU ALMANLARA BİR GÜNÜNÜ GÖSTER ALLAHIM
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Burak Yılmaz'dan "kaza" açıklaması"
Toplam 6
Yorum
Murat Burak ayrıca alkollü araç kullanmaktan altı ay trafikten men edilmeli. Yazık topluma kötü örnek oluyorlar çok büyük vebal.
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Manuel Neuer Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
Toplam 2
Yorum
karakartal Neuer belkide dünyanın en iyi kalecisi onun yokluğu Bayern için büyük eksiklik.
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