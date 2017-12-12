Neuer, Beşiktaş maçına yetişecek mi?

Sezon başından bu yana sakatlık sıkıntısı çeken Neuer'in siyah beyazlılara karşı oynayamayacağı belirtilirken Alman ekibinin Leverkusen'in kalecisi Leno için Ulreich + bir miktar para teklif ettiği ancak bunun kabul edilmediği iddia edildi.

Bayern Münih bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kale bölgesinde Sven Ulreich'i kullandı.