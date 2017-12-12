 Neuer, Beşiktaş maçına yetişecek mi? – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Neuer, Beşiktaş maçına yetişecek mi?

    Neuer, Beşiktaş maçına yetişecek mi?

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'in kadrosunda Beşiktaş ile oynanacak maç öncesinde önemli bir eksik olacak.

    Sezon başından bu yana sakatlık sıkıntısı çeken Neuer'in siyah beyazlılara karşı oynayamayacağı belirtilirken Alman ekibinin Leverkusen'in kalecisi Leno için Ulreich + bir miktar para teklif ettiği ancak bunun kabul edilmediği iddia edildi.

    Bayern Münih bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kale bölgesinde Sven Ulreich'i kullandı.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:37
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