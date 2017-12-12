 Hamit Altıntop: Havaya girdiler – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    : Havaya girdiler

    Hamit Altıntop: Havaya girdiler
    G.Saray ve B. Münih'in eski oyuncularından , Beşiktaş için zor bir kura olduğunu ifade etti. Altıntop, "Heynckes'in dönüşü takıma başka bir hava kattı. Son haftalarda 10 maçta 9 galibiyet aldılar ve havaya girdiler. Bu kuranın favorisi Bayern Münih. Ama iki maç usulünde her şey olabilir. İlk maçın Münih'te olması avantaj. Beşiktaş ilk maçta iyi sonuç alırsa, ikinci maçta her şey olabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:22
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