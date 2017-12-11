Umut Bulut açıkladı: "Yüzde yüz penaltı"
A Spor canlı yayınına bir telefon bağlantısı gerçekleştiren Kayserispor'un kaptanı Umut Bulut, Beşiktaş maçında Cenk Tosun'la yaşadığı ve tartışmalara neden olan penaltı pozisyonu hakkında konuştu.
Kayserispor'un başarılı forveti Umut Bulut, Beşiktaş maçında yaşanan penaltı pozisyonu hakkında A spor'da yayınlanan Spor Ajansı programına katılarak açıklamada bulundu.
Oldukça medeni bir şekilde yayına bağlanan ve pozisyon hakkında görüşlerini söyleyen Umut, 'Bence de pozisyon penaltıydı' dedi ve o anda yaşananları anlattı:
"Hakem penaltı verince ben topa vurduğumu zannettim, o yüzden isyan ettim. Aynı pozisyonla ben de bir defasında penaltı almıştım. Orada top dokunmuştum ama Cenk ayağını ayağıma koyarak penaltıyı aldı. Ben penaltı yok demiyorum zaten. Ben de hakem olsam, penaltı verirdim."
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:46
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 1
Yorum
BJK OLSUN BAŞKAN SEN YAPACAĞININ EN İYİSİNİ YAPIYORSUN ZATEN.SENİN GİBİSİ BİR DAHA ZOR GELİR BJK NİN BAŞINA.
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Beşiktaş'tan Bayern'e jet cevap
Toplam 2
Yorum
emre bunlar tribunden etkilenmez bırakın bu işleri
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G.Saray'ın teklifi belli oldu
Toplam 7
Yorum
gs4ever cidden diger takımlardan bir farkiniz olsun.30 yas üstü adamlara o paralari vermeyin günahtir.digerleri veriyor o yüzden basari olmuyor
Umut Bulut açıkladı: "Yüzde yüz penaltı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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