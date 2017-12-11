Taraftar tahminini yaptı...
Taraftara "Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi kim olur?" diye sorduk, işte 16 bin taraftarın katıldığı anket sonucu...
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu yenilgisiz tamamlayarak gruptan lider çıkan Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi Chelsea olur diyen taraftarların oranı %27.
İspanyol ekibi Sevilla %17'lik oranla ikinci sırada, İsviçre ekibi Basel ise %16 ile üçüncü sırada yer aldı.
Basel'i %13'le İspanyol devi Real Madrid takip etti..
Alman devi Bayern Münih %10, Rumen ekibi Shakhtar Donetsk ise %9'luk oy aldı.
Taraftarların Beşiktaş'la eşleşmesine en az ihtimal verdikleri ekip ise %7'lik oranla İtalyan devi Juventus.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:12
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BASTIRma
Toplam 20
Yorum
Cafer Sahada hic is yapmayan ve sürürnen bu kadar adam varken neden Negredo lens orkan oynamaz.Kayseriyi yenemedikten sonra gs yi dagitsan ne olur
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BASTIRma
Toplam 20
Yorum
Kartalpencesi ligdeki en önemli rakibini futbolunla gecen hafta sirkülase ediyorsun ve bu takimdan 5 puan geride kaliyorsun.Demek ki bir yerlerde hatavar
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İki oyuncu alır zirveyi zorlarız
Toplam 2
Yorum
ts neden kimse sol bekteki açığı göremiyor. mas gördüğüm en kötü sol bek
Taraftar tahminini yaptı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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