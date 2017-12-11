 Taraftar tahminini yaptı... – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Taraftar tahminini yaptı...

    Taraftar tahminini yaptı...

    Taraftara "Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi kim olur?" diye sorduk, işte 16 bin taraftarın katıldığı anket sonucu...

    Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu yenilgisiz tamamlayarak gruptan lider çıkan Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi Chelsea olur diyen taraftarların oranı %27.

    İspanyol ekibi Sevilla %17'lik oranla ikinci sırada, İsviçre ekibi Basel ise %16 ile üçüncü sırada yer aldı.

    Basel'i %13'le İspanyol devi Real Madrid takip etti..

    Alman devi Bayern Münih %10, Rumen ekibi Shakhtar Donetsk ise %9'luk oy aldı.

    Taraftarların Beşiktaş'la eşleşmesine en az ihtimal verdikleri ekip ise %7'lik oranla İtalyan devi Juventus.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:12
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