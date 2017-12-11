Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kayserispor maçında saldırıya uğradığı iddia edildi.
Olayların ardından Kayserispor Başkanı Erol Bedir canlı yayına bağlanarak olayı yalandı. Bedir, konuyla ilgili Beşiktaşlı yönetici Deniz Atalay ile görüştüğünü ve kendisine böyle bir olayın olmadığını söylediğini ifade etti.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:22
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Beşiktaş'ın rakibi Alman devi oldu
Toplam 64
Yorum
Gulio20 hiç güleceğim yoktu hahahahahaha
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Trabzonspor'da hedef bir üst tur
Toplam 1
Yorum
nobilis bongonda ile bi sorunu mu var bu adamın
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Beşiktaş'ın rakibi Alman devi oldu
Toplam 64
Yorum
brohan Bu takımın çıkacağını tahmin ediyordum geçmiş olsun ama şöyleyeyim deplasmanda oynanacak skorun sonucu 5-2 bitecek 7 gol yada skor
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