Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kayserispor maçında saldırıya uğradığı iddia edildi.
Olayların ardından Kayserispor Başkanı Erol Bedir canlı yayına bağlanarak olayı yalandı. Bedir, konuyla ilgili Beşiktaşlı yönetici Deniz Atalay ile görüştüğünü ve kendisine böyle bir olayın olmadığını söylediğini ifade etti.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 06:33
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Bize vursunlar önemli değil!
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 SENOL HOCANIN CENK INADI SAMPIYONLUGUMUZ MAL OLACAK ARKADAS CENK GOL ATMASI ICIN ILLA PENALTIMI CALINMALI SEN NEGREDOYU OYNATMA BAKALIM HEP
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Sumudica: "Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı"
Toplam 2
Yorum
GS Lİ Başarılar. Tek başınada olsa savaşır , pres yapar. Yalnız kolay pozisyonu auta atar zor olanı gol yapar.
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Gemileri yaktı
Toplam 1
Yorum
REAL Hic bir oyuncu kulüpten üstün degildir. Huzurluksuz yapacak kisiye GÜLE GÜLE!!!!!
Şenol Güneş'e saldırı iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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