 Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Fenerbahçe... – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Fenerbahçe...

    Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Fenerbahçe...

    Fenerbahçe üyeliğinden ihraç edilen için Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

    2014 yılında Fenerbahçe üyeliğine geçen milli futbolcu, Beşiktaş'a transferinin ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle bazı üyelerin başvurusu üzerine disiplin kuruluna sevk edilmişti.

    Sarı-Lacivertli hukukçuların 'ün medyada yer alan röportaj ve açıklamalarını da ihraç talep dilekçesine şikayet olarak eklemesi üzerine, disiplin kurulu Gökhan Gönül'ü kulüp üyeliğinden ihraç etmişti.

    BEŞİKTAŞ ÜYESİ OLACAK
    Gökhan Gönül'ün ihraç edilmesi üzerine Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Hürriyet'te yer alan habere göre; Gökhan Gönül, Beşiktaş kongre üyesi yapılacak. Tüzük gereği başka bir kulübe üyeliği bulunan birinin, kulübe üye olması yasak. Gökhan'ın böylece önündeki engel de kalkmış oldu. Gökhan kesin ihracın resmiye dökülmesi sonrası üye yapılacak.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:12
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