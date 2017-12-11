Beşiktaş'tan Bayern'e jet cevap
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş, Alman ekibinin sosyal medya paylaşımlarına cevap verdi.
G Grubu'nda Alman ekibi Leipzig'i iki maçta da yenerek grubu lider bitiren Beşiktaş, İstanbul'da oynanan Leipzig maçına atıfta bulunarak, "Bizi Timo Werner'e sorun" mesajı yazdı.
İstanbul'da oynanan karşılaşmada Leipzigli futbolcu Timo Werner, Beşiktaşlı taraftarların tezahürat sırasında çıkarttığı uğultudan olumsuz etkilenerek duyma sorunu yaşamış ve 32'nci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:12
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G.Saray'ın teklifi belli oldu
Toplam 8
Yorum
uA Aynı yastaki dediğin adam 15 mac 90 dakika oynadı
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 5
Yorum
Normal kendiside biliyor Bayern'i eleme şansının olmadığını
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Beşiktaş'tan Bayern'e jet cevap
Toplam 4
Yorum
Hashashin [FB] Hiç şansınız yok. gelebilecek iki en büyük takım vardı Real ve Bayern. Bence çok kötü ezileceksiniz!
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