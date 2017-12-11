Beşiktaş'ta, Manisaspor hazırlıkları
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanşında Manisaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 1.5 saate yakın süren antrenman basına kapalı olarak yapıldı.
Kayserispor ile oynayanan maçta forma giyen futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip, yarın öğlen saatlerinde özel uçakla İzmir'e oradan karayolu ile Manisa'ya giderek maç saatini bekleyecek. Beşiktaş saat 21.00'de oynanacak maç sonrası İstanbul'a dönecek.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:38
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 1
Yorum
BJK OLSUN BAŞKAN SEN YAPACAĞININ EN İYİSİNİ YAPIYORSUN ZATEN.SENİN GİBİSİ BİR DAHA ZOR GELİR BJK NİN BAŞINA.
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Beşiktaş'tan Bayern'e jet cevap
Toplam 2
Yorum
emre bunlar tribunden etkilenmez bırakın bu işleri
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G.Saray'ın teklifi belli oldu
Toplam 7
Yorum
gs4ever cidden diger takımlardan bir farkiniz olsun.30 yas üstü adamlara o paralari vermeyin günahtir.digerleri veriyor o yüzden basari olmuyor
Beşiktaş'ta, Manisaspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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