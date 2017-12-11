Beşiktaş, tur için inançlı

Kura çekimini Vodafone Park'taki kulüp binasından televizyondan takip eden Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, kura sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulundular.

Çebi, Bayern Münih'in büyük bir takım olduğunu belirterek, "Beşiktaş da büyük takım. Beşiktaş artık Şampiyonlar Ligi'nde bu tip takımlarla karşılaşacak. Bugün olmasa yarın karşılaşacaksınız. Tabii ki elemek için sahaya çıkacağız. Beşiktaş da artık herkes için kolay bir takım değil. Bayern Münih de üzülmüştür." dedi.

Alman ekibinin dünyanın en büyük futbol takımlarından biri olduğunu vurgulayan Çebi, şunları söyledi:

"Sonuç itibarıyla Beşiktaş ile oynayacak. Artık büyük takımlarla oynayacağız. Buna hazır olmamız lazım. Beşiktaş bu, 'şu çıksın, bu çıksın' diye bir şey yok. Bunlar bu torbanın içinden gelen ekipler. Gelen ağam, giden paşam. Kim çıktı fark etmez. Biriyle oynamak zorundayız. Biri çıktı eledik, Bayern Münih yine gelecekti. Ben ümitliyim. Beşiktaş farklı futbol oynuyor. Avrupa'da öz güveni yüksek futbol oynuyor. Çocuklarımıza, hocamıza hepsine güveniyorum. Bayern Münih de istemiyordu diye hatırlıyorum. Artık Beşiktaş'ı tartışılmaz bir şekilde büyük maçlar bekliyor."

TARAFTAR KONUSU

Almanya'daki maçta siyah-beyazlı taraftarların olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Çebi, "Başkan ve yönetim kurulunun vereceği karardır. Şahsi görüşüm riskli durum. O riski göze almaktan çekiniyoruz. Seyircimiz iyi niyetli olsa dahi oradaki provokasyonla Beşiktaş'ın Avrupa'dan uzaklaşmasını sağlayabilirler. Benim tedirginliğim var. Bence politikanın aynen devam etmesi lazım ama arkadaşlarımın kararı ne olacak bilmiyorum." yorumunu yaptı.

Çebi, Leipzig'in ardından Bayern Münih ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine, "Sırayla, bahtımız Almanya ile açıldı. Ben tedirgin değilim, rahatım. Çıkıp topumuzu oynayacağız. Böyle takımlarla oynamak yönetici olarak benim için gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Bayern Münih'in çıkmasının ardından devre arasındaki transfer politikasının ne yönde olacağını yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, "Politikamızı çıkan takımlara göre ayarlamıyoruz. Tamamen stratejiyle ilgili durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Nur Çebi, kura çekiminin ardından Bayern Mühin'in sosyal medyadan "Coming to Beşiktaş" mesajının paylaşıldığının hatırlatılması üzerine, "Duaları tuttu o zaman. 'Geliyoruz Beşiktaş' demiş. Tamam bekliyoruz." diye espri yaptı.

ÜRKMEZGİL: "BİRAZ ZOR KURA ÇEKMİŞ OLDUK"

Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil ise zor bir kura çektiklerini ancak Beşiktaş olarak her zaman zoru başardıklarını dile getirdi. Bayern Münih'in gücüne dikkati çeken Ürkmezgil, "Real Madrid, Bayern Münih ve birkaç takım biraz daha güçlü takımlar. Basel, Sevilla çıksaydı daha iyi olurdu. Biraz zor kura çekmiş olduk." şeklinde konuştu.

Turun zorluğuna rağmen takıma çok güvendiklerini vurgulayan Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Beşiktaş, gruptan çıkış şekline baktığımız zaman hep zoru seviyor. Biz de herkesin korkulu rüyasıyız. Beşiktaş'ın aldığı ilkler, yenilmeden lider çıkması, bütün bunlar Beşiktaş'ın zoru başardığını gösteriyor. Bayern Münih maçı zor olacak ancak eskilerde olduğu gibi 'aman Real Madrid çıktı, Liverpool çıktı, Bayern çıktı' gibi bir endişemiz yok. Camiada da olmadığını düşünüyorum. Çıkar topumuzu oynarız, inşallah turu geçeriz." ifadelerini kullandı.