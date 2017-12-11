Bayern'li oyunculardan Beşiktaş yorumu
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile karşılaşacak Bayern Münih'in Hollandalı futbolcusu Arjen Robben Türkiye'deki zor atmosfere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.
Robben, kendisinin şimdiye kadar Beşiktaş'a karşı oynamadığını belirterek, "İyi hazırlanıp dikkatli olmamız lazım. Leipzig ile aynı gruptaydılar. Türkiye'de atmosfer her zaman süper, buna hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.
Bavyera kulübünün Alman milli oyuncusu Thomas Müller de, Beşiktaş'ı Leipzig'e karşı izlediğini belirterek, "Deplasmanda alarm zilleri çalması lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Bayern Münih'in genç futbolcusu Joshua Kimmich ise yaptığı açıklamada, bulundukları grubu lider olarak bitiren Paris Saint-Germain'in Real Madrid ile eşleştiğine işaret ederek, Bayern Münih'in grup ikincisi olarak daha kolay bir kura çektiğini ifade etti.
"Kağıt üzerinde güzel bir kura" diyen Kimmich, İstanbul'a hiç gitmediğini ancak Leipzigli oyunculardan orada büyük bir atmosferin hakim olduğunu bildiğini kaydetti.
Bayern Münih'te oynayan Niklas Süle de, Beşiktaş'ın kadrosunda iyi futbolcular bulunduğunu belirterek, "Hangi kaliteye sahip olduklarını grup maçlarında gördük. Ryan Babbel'i Hoffenheim'dan tanıyorum." şeklinde konuştu.
Süle, Beşiktaş'a karşı Münih'te oynayacakları ilk maçı kazanmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:57
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G.Saray'ın teklifi belli oldu
Toplam 8
Yorum
uA Aynı yastaki dediğin adam 15 mac 90 dakika oynadı
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 5
Yorum
Normal kendiside biliyor Bayern'i eleme şansının olmadığını
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Beşiktaş'tan Bayern'e jet cevap
Toplam 4
Yorum
Hashashin [FB] Hiç şansınız yok. gelebilecek iki en büyük takım vardı Real ve Bayern. Bence çok kötü ezileceksiniz!
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