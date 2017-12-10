Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kayserispor maçında saldırıya uğradığı iddia edildi.
Olayların ardından Kayserispor Başkanı Erol Bedir canlı yayına bağlanarak olayı yalandı. Bedir, konuyla ilgili Beşiktaşlı yönetici Deniz Atalay ile görüştüğünü ve kendisine böyle bir olayın olmadığını söylediğini ifade etti.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:55
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Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
Toplam 5
Yorum
adil Aziz yıldırıma kabirde ki sorulardan biri ölürken FB başkanımıydın
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Başkan hakem odasını bastı!
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya,,,, "Örnekleri olan bir davranış.. O kişiye ne ceza verdiyseniz , banada aynisini verebilirsiniz" der ve bekler !
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Zengin oldular
Toplam 3
Yorum
beko beşiktaşlı futbolcular şampıyonlar ligi galibiyetlerinde 10 bin euro prim alırken.galatasaraylılar ligde galibiyet başı 25 m euro prim alyor
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