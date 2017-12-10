Kayserispor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in 15. haftasındakarşılaşıyor. Siyah-beyazlılar,formda bir görüntü ortaya koydu. Galibiyet serisine Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisaspor'u 9-0 gibi farklı skorla yenerek başlayan Kara Kartallar, ardından çıktığı iki önemli karşılaşmayı da kazandı. Süper Lig'deki derbi mücadelesinde G.Saray'a evinde 3-0 üstünlük kuran Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Almanya temsilcisi Leipzig'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Kartal, ligin bu sezonki flaş ekiplerinden Kayserispor'u dahedefliyor.19.30Kadir HasYaşar Kemal UğurluFabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Quaresma, CenkLung, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila Turan, Sapunaru, Badji, Ryan Mendes, Boldrin, Güray, Umut