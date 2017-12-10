Kayserispor - Beşiktaş | CANLI
Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Saat: 19.30
Stat: Kadir Has
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
11'LER
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Cenk
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila Turan, Sapunaru, Badji, Ryan Mendes, Boldrin, Güray, Umut
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:28
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Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
Toplam 5
Yorum
adil Aziz yıldırıma kabirde ki sorulardan biri ölürken FB başkanımıydın
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Başkan hakem odasını bastı!
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya,,,, "Örnekleri olan bir davranış.. O kişiye ne ceza verdiyseniz , banada aynisini verebilirsiniz" der ve bekler !
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Zengin oldular
Toplam 3
Yorum
beko beşiktaşlı futbolcular şampıyonlar ligi galibiyetlerinde 10 bin euro prim alırken.galatasaraylılar ligde galibiyet başı 25 m euro prim alyor
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