 Kayserispor - Beşiktaş | CANLI – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Kayserispor - Beşiktaş | CANLI

    Kayserispor - Beşiktaş | CANLI

    Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

    Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kayserispor'la karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, üst üste 3 resmi karşılaşmayı kazanarak formda bir görüntü ortaya koydu. Galibiyet serisine Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisaspor'u 9-0 gibi farklı skorla yenerek başlayan Kara Kartallar, ardından çıktığı iki önemli karşılaşmayı da kazandı. Süper Lig'deki derbi mücadelesinde G.Saray'a evinde 3-0 üstünlük kuran Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Almanya temsilcisi Leipzig'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Kartal, ligin bu sezonki flaş ekiplerinden Kayserispor'u da evinde yıkmayı hedefliyor.

    Saat: 19.30
    Stat: Kadir Has
    Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

    11'LER
    Beşiktaş:     Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Cenk
    Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila Turan, Sapunaru, Badji, Ryan Mendes, Boldrin, Güray, Umut

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:28
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