Başkan şehit aileleriyle!

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman ve yönetici Hüseyin Mican, 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında şehit olan Kartal Yuvası çalışanlarından Tunç Uncu'nun ailesini ziyaret etti. Uncu'nun annesi Kadriye Uncu, babası Turgay Uncu ve kardeşi Batuhan Uncu ile bir süre sohbet eden Orman, "Allah tekrar böyle acıları nasip etmesin. Acılar paylaşıldıkça azalan şeylerdir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Orman, dün sabah da şehitlerimizin çocuklarını ve yakınlarını Vodafone Park'taki makamında ağırladı.