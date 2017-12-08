Yedekler de tutulmadı
Beşiktaş, yedek ağırlıklı oyuncularla çıktığı 2 maçta tam 11 gol attı
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de ve Avrupa'da fazla tercih edilmeyen oyuncularıyla Türkiye Kupası'nda Manisaspor'u 9-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki son karşılaşmaya rahat çıkan ve yine yedek oyuncularını sahaya süren Beşiktaş, Leipzig'i 2-1 yenerek grubu namağlup tamamladı. Siyah-beyazlılar, kenardaki oyuncuların görev yaptığı bu 2 karşılaşmada 11 gol atmayı başardı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:37
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
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