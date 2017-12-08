 Yedekler de tutulmadı – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Yedekler de tutulmadı

    Yedekler de tutulmadı

    Beşiktaş, yedek ağırlıklı oyuncularla çıktığı 2 maçta tam 11 gol attı

    Beşiktaş'ın yedek oyuncuları kendilerine verilen şansı Devler Ligi'nde de iyi değerlendirdi. Beşiktaş, bu sezon yedek oyuncularıyla çıktığı 2 resmi karşılaşmayı da kazanmasını bildi.

    Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de ve Avrupa'da fazla tercih edilmeyen oyuncularıyla Türkiye Kupası'nda Manisaspor'u 9-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki son karşılaşmaya rahat çıkan ve yine yedek oyuncularını sahaya süren Beşiktaş, Leipzig'i 2-1 yenerek grubu namağlup tamamladı. Siyah-beyazlılar, kenardaki oyuncuların görev yaptığı bu 2 karşılaşmada 11 gol atmayı başardı.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:37
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