 Valencia iddiası – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Valencia iddiası

    Valencia iddiası
    İspanya'nın prestijli gazetelerinden AS, iki santrforu sakat olan ve tek santrforla idare etmek durumunda kalan Valencia'nın, Cenk Tosun için 22 milyon euro'luk bütçe ayırdığını, ara transferde resmi teklif götürmeye hazırlandığını iddia etti. Haberde, Beşiktaş'ın Cenk'i sezon sonuna kadar bırakmayacağını açıkladığı da belirtildi.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:36
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Valencia iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN