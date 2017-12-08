Valencia iddiası

İspanya'nın prestijli gazetelerinden AS, iki santrforu sakat olan ve tek santrforla idare etmek durumunda kalan Valencia'nın, Cenk Tosun için 22 milyon euro'luk bütçe ayırdığını, ara transferde resmi teklif götürmeye hazırlandığını iddia etti. Haberde, Beşiktaş'ın Cenk'i sezon sonuna kadar bırakmayacağını açıkladığı da belirtildi.