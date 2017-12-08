 UEFA’dan Tolga paylaşımı – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    UEFA’dan Tolga paylaşımı

    UEFA’dan Tolga paylaşımı
    , UEFA'nın dikkatini çekti. UEFA, sosyal medya hesabından Tolga'nın seremoni sırasında üstünü, üşümemesi için yanında bulunan küçük çocuklara vermesini paylaşmıştı. Karşılaşmada ise müthiş kurtarışlara imza atan tecrübeli kaleci için UEFA bu kez "Uçan Tolga Zengin" ifadeleriyle siyah beyazlı kalecinin performansına değindi.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:46
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