 Quaresma kanatlandırdı – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    kanatlandırdı

    Quaresma kanatlandırdı

    Portekizli, 61 kez ile grup maçlarında en çok orta yapan isim oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında en fazla orta girişiminde bulunan futbolcu Ricardo oldu. Hızı, tekniği ve çalımlarıyla kanatları etkili şekilde kullanan Quaresma, 5 karşılaşmaya çıktığı Şampiyonlar Ligi gruplarında 61 kez ceza sahasına orta yaparak bu alanda zirvede yer aldı. Bayern Münih'ten Kimmich 53, Sevilla'dan Banega, Roma'dan Kolarov ve Porto'dan Telles 41'er orta girişimiyle Quaresma'nın ardından sıralandı. Quaresma, en fazla isabetli orta istatistiğinde ise Telles'in arkasında ikinci sıraya yerleşti.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:38
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