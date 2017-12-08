 Necip ilk yarıyı kapattı – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Necip ilk yarıyı kapattı

    Necip ilk yarıyı kapattı
    Almanya'daki Leipzig maçında sakatlanan Necip Uysal'ın sol diz iç yan bağında gerilme ve kapsülünde kısmi yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Leipzig ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Necip'in, tedavisine başlanacağı öğrenildi. Büyük ihtimalle ilk yarıyı kapatan oyuncunun, kampa yetişeceği öğrenildi.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:52
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